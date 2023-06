Ametrano: "Spalletti via perché l'anno prossimo ci saranno più pressioni. Su Italiano..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raffaele Ametrano, ex calciatore

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raffaele Ametrano, ex calciatore: “Ad Italiano piace proporre calcio e questo credo sia un pregio. E’ chiaro poi che quando proponi calcio, qualche rischio te lo prendi. Ieri c’è stato un errore di lettura del difensore, è vero che è avvenuto a fine partita quando si era persa lucidità e brillantezza per cui c’è stato un errore della linea, ma nulla toglie al lavoro che sta facendo in questi anni. Vedo più meriti che demeriti nella gara di ieri anche perché la Fiorentina se l’è giocata contro una squadra che ha un organico certamente superiore. E’ chiaro poi che se dovesse allenare una squadra superiore anche le prestazioni sarebbero diverse perché il livello dei calciatori è più elevato. Se dovesse arrivare Italiano, il Napoli potrebbe trarne benefici: credo possa fare molto bene.

Spalletti credo si senta prosciugato da questa esperienza e magari in questo momento vuole fare un passo indietro perché quando allenai un popolo come quello napoletano devi essere al massimo e probabilmente non sente di poter dare il massimo.

Ci può stare in un anno un periodo di appannamento e quello del Napoli è capitato proprio nella doppia sfida di Champions. I giocatori azzurri erano un po' col fiato corto e il Milan ha avuto qualcosa in più.

L’anno prossimo il Napoli avrà più pressioni perché parte da campione d’Italia e quindi ci sono più aspettative. In tal senso, è probabile che Spalletti abbia avuto poca energia, credo alle sue parole, lui è uno sincero”.