Amoruso: "Gilmour straordinario. Bologna? Ti prende alto, serve gente che sa tenere palla"

“Per quanto riguarda il rendimento ora ottimo di Gilmour, credo che i tempi di inserimento possano essere diversi a seconda del calciatore. Antonio conosceva Billy, forse il calciatore ci ha messo un po' di tempo in più a capire il campionato italiano che è molto diverso dagli altri e da quelli britannici, non perché si sia meglio o peggio, ma è diverso proprio il modo di giocare, è un’evoluzione calcistica molto differente dalle altre realtà. Ad esempio – ha detto l’ex difensore di Fiorentina e Glasgow Rangers Lorenzo Amoruso a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - in Inghilterra sono molto meno attenti alla fase difensiva e per questo il calcio inglese è più spettacolare. In Italia, questo non accade, c'è molta attenzione ai difensori e ai centrocampisti dal punto di vista tattico. Lo scozzese sta facendo un'ottima seconda parte di stagione e si sta dimostrando un calciatore straordinario.

In questo momento ci sono ancora troppe partite da disputare e anche tanti scontri diretti. Nelle prossime tre a mio parere potrebbe cambiare la classifica per moltissime squadre, non solo per il Napoli. Il Napoli è chiamato a mantenere una certa costanza di rendimento per riuscire a vincere il titolo. Il Bologna, prossima avversaria degli azzurri, è una squadra che ti viene a prendere alto, non ti dà respiro. Serve gente che sappia tener palla e dettare ritmi di gioco, rallentando il ritmo quando necessario. Per quanto riguarda il modulo, i numeri sono un problema giornalistico, è più una questione di interpretazione, che non di numeri. il 3-5-2 può essere un 5-3-2, dipende dalle caratteristiche e dai compiti degli esterni, chiamati a fare la fase offensiva o maggiormente quella difensiva. Il calcio ha bisogno di equilibri: utilizzando un'iperbole, se un allenatore gioca con otto attaccanti, almeno in quattro farebbero i difensori”.