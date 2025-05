Il doppio ex Cannavaro alla Gazzetta: "Ho incontrato Conte. Vi dico il mio finale..."

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha commentato la lotta scudetto: "Sono da sempre allergico ai pronostici, perché tutte le partite sono diverse tra di loro ed ognuna fa storia a sé. Ho avuto modo di incontrare Conte in questi giorni e l’ho trovato, ovviamente e come sempre, bello carico. In Parma-Napoli ognuno si gioca qualcosa, chi la salvezza e chi lo scudetto. Non scendo nel dettaglio, penso che sia superfluo anche farlo.

Conte ha grande esperienza e quindi il Napoli è in buone mani. A scanso di equivoci - ha proseguito - la decisione del campionato non arriverà domani sera. Per me si dovrà per forza aspettare l’ultima giornata. Se posso ribadire un concetto espresso recentemente, il finale perfetto sarebbe: lo scudetto al Napoli e la Champions League all’Inter, un premio meritato per i due allenatori italiani".