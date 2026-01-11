Amoruso: "Inter-Napoli darà un segnale forte al campionato, ecco che gara mi aspetto"

Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre di Napoli e Juventus, ha parlato a TuttoMercatoWeb: "Inter-Napoli darà un segnale forte al campionato. Sia da parte dei nerazzurri, che dalla parte del Napoli. Mi aspetto una partita molto bella, anche se si gioca ogni tre giorni e quindi vedere una squadra brillante sarà difficile".

Che partita si aspetta, quindi?

"Le motivazioni faranno al differenza. Sono partite in cui stimoli ed energie prendono il sopravvento".

Il Milan sfida la Fiorentina che insegue la salvezza.

"La Fiorentina sta vivendo un anno abbastanza complicato. Credo che questa partita sia un banco di prova importante, il Milan è una squadra difficile da affrontare in ogni reparto. Credo che i rossoneri arrivino nel modo giusto a questa partita, Allegri è uno che non molla".

E la sua ex Juve?

"Spalletti sa bene cosa fare in queste situazioni. La Juve punta in alto, sempre".