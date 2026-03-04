Torino, Adams torna titolare contro il Napoli? D'Aversa: "Bisogna stare attenti..."

All'esordio di D'Aversa sulla panchina granata Adams è rimasto in panchina lasciando spazio al tandem d'attacco Simeone-Zapata.

"Adams per caratteristiche può ricoprire tutte le posizioni là davanti. Ma stiamo facendo una conferenza due giorni prima, non ho ancora deciso nulla....Ho idee in testa, ma poi determina il campo". A parlare così, in merito alle condizioni dell'attaccante scozzese, è direttamente il tecnico del Torino - Roberto D'Aversa - nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Napoli, che venerdì alle 20.45 aprirà la 28ª giornata di Serie A.

Nel vittorioso match d'esordio di D'Aversa sulla panchina granata, domenica scorsa contro la Lazio, Adams è rimasto in panchina lasciando spazio al tandem d'attacco Simeone-Zapata (entrambi in gol). Ma ad oggi è ancora presto per capire una sua eventuale disponibilità per partire dal primo minuto nella gara del Maradona: "Si è allenato regolarmente ha continuato D'Aversa in conferenza -. Titolare? Valutiamo, ma torna da un problema al polpaccio e bisogna stare attenti: con la Lazio non l'ho rischiato non per il risultato, ma perché il polpaccio è un muscolo particolare".