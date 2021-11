Amoruso: “Mai come quest’anno il Napoli può vincere lo Scudetto. I tifosi sono travolgenti”

L'ex attaccante Nicola Amoruso è così intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Se l'aspettava un Mertens così?

“Domenica a Napoli tirava un'aria magica: quanto contano i fattori esterni... I giocatori sono entrati super-carichi, con un'energia positiva: il primo tempo è stato incredibile. Nessun errore col pallone che andava a mille all'ora, e poi Mertens... Non gli ho mai visto fare un gol banale, ha una classe come pochi. Peccato solo che abbia i suoi anni, Napoli è il suo ambiente. Sono lassù meritatamente, grazie alla ciliegina sulla torta che è uno Spalletti in più".

Quanto può fare la differenza l'ambiente nella corsa allo Scudetto?

"Il pubblico fa differenza, eccome. Soprattutto a Napoli, quando entri e lo stadio è pieno. Io ci ho giocato un anno solo e purtroppo molto delicato, ma so cosa significa farsi travolgere dalla tifoseria, ti danno qualcosa in più. La squadra è matura, sono cresciuti società, giocatori e ambiente. Napoli, comunque, è sempre stata pronta per vincere e mai come quest'anno potrebbe tornare a farlo. Lo meriterebbero, la società si è costruita pian piano senza smania".