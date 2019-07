Ancelotti, l'ex collaboratore: "James a Napoli può completarsi, col Real aveva problemi di continuità"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Ancelotti: "James Rodriguez ha grande qualità ed una grande personalità e può far fare un salto al Napoli lì davanti. Nel 2015 l’ho allenato con Ancelotti a Madrid, è un giocatore che ha peccato di continuità perché a mio avviso potrebbe dare di più, ma fa la differenza perché nella trequarti avversaria e nella fase di rifinitura dà un grande apporto. James si può completare nel Napoli e con l’entusiasmo del pubblico può davvero fare la differenza. James può giocare anche esterno destro nel 4-3-3.

Callejon in mediana non so se sia la soluzione, ma lo spagnolo esprime sempre grande sacrificio, è un giocatore di grande intelligenza e può giocare ovunque tranne come punta centrale”.