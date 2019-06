Ancelotti, lo storico vice: "Ha consegnato la sua lista al club, bisognerà capire cosa gli compreranno"

Giorgio Ciaschini ha condiviso con Carlo Ancelotti gran parte della sua carriera da allenatore, come suo vice e collaboratore storico, strettissimo. Anche al Bayern Monaco e al Real Madrid i due sono stati insieme e oggi ha parlato del tecnico ai microfoni di Radio Marte: "I tifosi aspettano un regalo ed anche Carlo lo merita. Speriamo arrivi un grande giocatore, speriamo che possa diventare realtà. Come si evolverà il suo calcio? Dipenderà dai calciatori che la società gli metterà a disposizione, lui farà le sue richieste al club per avere gli elementi che ritiene necessari per migliorare la squadra. Lui non è un integralista, è uno che si adatta ai giocatori che ha a disposizione.

James? È un giocatore che può giocare dietro alla prima punta o anche spostato sulla fascia sinistra andando poi a convergere verso il centro. È uno che può giocare diversi moduli e che potrebbe completare la rosa del Napoli.