Ancora 4-3-3 con l'Udinese? Spalletti: "Moduli mischiati, col 4-2-3-1 cambia poco"

Sarà ancora 4-3-3 contro l'Udinese, come accaduto con l'Hellas Verona? Sì, stando alle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà ancora 4-3-3 contro l'Udinese, come accaduto con l'Hellas Verona? Sì, stando alle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "L'atteggiamento, l'ho detto più volte, è in un modo quando hai il pallone ed in un altro quando ce l'hanno loro. L'intenzione è quella, non so se ci riusciremo. Nei 5 che vengono a prendere palla, ti lasciano i terzini liberi, non sempre ci puoi andare direttamente, bisognerà saperla gestire da destra e sinistra per trovare varchi e dei vuoti, 4-3-3 mischiato al 4-2-3-1, cambia poco".