André Cruz assicura: "Ho visto giocare Natan, è molto sicuro e sbaglia pochissimo!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andre Cruz, ex calciatore brasiliano del Napoli: “Natan l’ho visto giocare al Flamengo, mi è piaciuto. E’ un giocatore molto sicuro in difesa, ha un buon fisico ed è rapido perché è molto veloce. Non lo vedrete mai avanzare, è uno che gioca dietro e lì resta. E’ uno che sbaglia pochissimo, fa il suo lavoro. Il Napoli con lui ha fatto un buon acquisto, adesso è importante che il ragazzo riesca ad adattarsi alla mentalità italiana, oltre che al calcio italiano e al gruppo perché è tutto diverso. Deve adattarsi il più velocemente possibile poi sono certo che giocando potrà crescere. Da ciò che ho visto, Natan mi sembra un giocatore serio e con qualità, tutte quelle che servono ad un difensore, ecco perché penso possa crescere e farsi notare in campo. Parlerà il campo.

Nutro grande affetto per il Napoli, ma anche per il Milan. I tifosi mi scrivono sempre, il mio Instagram è pieno di lingua napoletana! Ho goduto molto con questo scudetto vinto e aspetto che il Napoli riesca a mantenere alto il livello e vincere ancora. A volte non riesco a vedere tutte le partite a causa del fuso orario, ma spero che il Napoli anche quest’anno possa vincere. Quando le persone mi chiedono, io rispondo sempre: "Vai a Napoli, è fantastica e poi la città è magnifica..."