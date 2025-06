Solo 2-0 alla Moldavia e addio differenza reti, alla Rai delusi: “Norvegia gliene ha fatti 5!”

All'ultima di Luciano Spalletti come commissario tecnico, l'Italia delude ancora nonostante la vittoria per 2-0 contro la Moldova. Infatti, era un avversario contro cui bisognava fare tanti gol per accorciare sulla differenza reti della Norvegia, e invece ne esce un parziale risicato che poteva essere anche più negativo, viste le sei occasioni da rete concesse ai moldavi. Così i commentatori Rai hanno analizzato la situazione della Nazionale.

Lele Adani: “La Moldova ha fatto una grandissima partita e meritava anche di fare gol. Spalletti? Non si tratta di prendere uno e mettere un altro, il dirigente Gravina deve anche accompagnare nel percorso e prendersi le responsabilità. Ranieri? Se arriva lui dovrà ridare l’attaccamento alla maglia, una cosa che mi sembra difficile perché neanche questa sera ho visto attaccamento. La maglia che gli italiani sentono più loro è la Nazionale italiana, è la vera seconda pelle, e allora dobbiamo rispettarla”.

Alberto Rimedio: “Questa è la stessa Italia vista contro la Norvegia, sono solo cambiati gli avversari. Mi aspettavo almeno una reazione d'orgoglio degli azzurri, ma non è arrivata. Oggi l’Italia avrebbe dovuto vincere almeno 7-8 a 0 per provare a colmare la differenza reti con la Norvegia, e invece… Persino l’Estonia ha fatto tre gol alla Moldova, la Norvegia gliene ha fatti cinque!".