Lo Monaco sta con Spalletti: "Non è colpa sua! Il sistema produce giocatori avariati"

Il dirigente Pietro lo Monaco ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “La colpa non è di Spalletti, ma del sistema avariato che, dunque, produce giocatori e dirigenti avariati. Ha ragione Baldini! Gli allenatori hanno paura di lavorare, sono schiavi del consenso della gente. Come si fa a cambiare tutto? Con la rivoluzione. Spalletti? Lui è un allenatore che non può aver disimparato come si fa allenatore. Certamente, però, lui è un allenatore da campo e non un ct: è tutto diverso. Ranieri? Sarebbe il ct ideale: grande capacità umana e grande abilità di creare aggregazione. Poi, ovviamente, ci sono anche le colpe dei calciatori”.

