Anellucci sicuro: "Il destino di Conte è già deciso, andrà via a fine al di là dello scudetto"

“Il futuro di Conte non credo cambierà a seconda dei risultati che otterrà a fine stagione, non funziona così. Io credo – ha detto il dirigente sportivo Claudio Anellucci a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che il destino di Conte al Napoli sia già deciso: per me lui non resterà a Napoli anche se dovesse vincere il titolo. Anzi, a maggior ragione, se dovesse vincere ancor più chiaramente andrà via. Ci sono degli ostacoli o dei limiti e me lo ha confermato, ad esempio, l'addio di Spalletti che dopo aver vinto è andato altrove.

In questo ultimo scorcio di serie A ogni partita nasconde delle insidie, soprattutto se si tratta delle ultime tre partite di un campionato. Stavolta ne nasconde ancor di più perché il Napoli ha addosso un'enorme pressione con l'Inter che rincorre e viene da una partita epica. Conoscendo bene Inzaghi, io credo che la partita contro il Barcellona darà allo spogliatoio nerazzurro l'adrenalina e la carica giuste per puntare a voler vincere tutte le partite da qui fino a fine stagione. Al di là di questo, il Napoli dovrà pensare solo ed esclusivamente a sé stesso, dal momento che il destino è totalmente nelle sue mani”.