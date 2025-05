Pedro: "Scudetto? Napoli avanti, ma fino alla fine tutto può accadere"

L'attaccante della Lazio Pedro si è soffermato sulla corsa al titolo nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha un vantaggio importante. Fino a che non si taglia il traguardo tutto è ancora possibile", ha detto. A tre giornate dal termine, la squadra azzurra è avanti di tre punti rispetto all'Inter. Pedro ha anche elogiato Conte con cui ha lavorato al Chelsea: "È un grande allenatore, ho ottimi ricordi di lui", ha spiegato lo spagnolo.

Pedro ha anche parlato della prossima partita contro la Juve per la Champions: “Inutile girarci attorno, almeno per noi. Solo vincendo ci metteremmo in una posizione favorevole per arrivare quarti. Non sarebbe ancora fatta perché poi dovremmo cercare di vincere pure le partite successive, ma faremmo un passo importante in quella direzione. Arrivare in Champions sarebbe un risultato fantastico ed anche il premio ad un’annata in cui abbiamo fatto a lungo cose straordinarie". Grande attenzione alle sorti della Lazio che sarà rivale dell'Inter alla 37esima giornata del campionato a San Siro.