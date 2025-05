Del Piero su De Bruyne al Napoli: "Sarebbe un grandissimo colpo"

Kevin De Bruyne-Napoli, si tratta. La grande notizia di mercato di ieri fa sognare la città. Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo al Napoli del campione belga che a fine stagione lascerà il City e dunque si svincolerà: "De Bruyne? Nel caso in cui arrivasse il Napoli farebbe un grandissimo colpo, De Bruyne può giocare dove vuole con la qualità che ha. Dipende però poi molto da come giocherà il Napoli. Nel Napoli di inizio stagione volerebbe, nel Napoli che difende e lotta non so quanto possa essere abituato".

Sempre a Sky non era dello stesso avviso Boban: "Sarebbe un pessimo affare per il Napoli, sono super negativo su questa trattativa. Romperebbe gli equilibri della squadra, porterebbe squilibrio nello spogliatoio".