Cannavaro: "Conte resta? Se gli fanno un mercato da 300mln..."

"Futuro Conte? Lanciamo una monetina in aria". Così Fabio Cannavaro su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sul destino del tecnico azzurro. Secondo l'ex difensore del Napoli la sua conferma, nonostante un contratto fino al 2027, è tutt'altro che certa: "La certezza che rimanga non ce l'ho. A meno che non facciano un mercato da 300 milioni. E comunque vincere e andare è una scelta. A volte una filosofia tipicamente dei club italiani, che decidono poi di puntare sugli stranieri".

Conte? Non mi lascio condizionare. È stato bravissimo a fungere da uomo-guida in un periodo delicatissimo. Ha ricostruito con calciatori di qualità che avevano vinto e aggiungendo con le sue conoscenze. Ha saputo gestire la società, mica semplice. E al fianco ha avuto Lele Oriali, un gigante che sa di calcio".