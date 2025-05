Futuro Conte? Alvino: "Mi sbilancio, ho la mia idea"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Ad oggi, se dovessi pensare in percentuale, direi che il futuro di Conte sia più orientato verso la permanenza. Il Napoli può permettersi il lusso di mettere sul mercato svariati milioni per accontentare Conte e anche la stessa società per fare bene anche nella Super Champions League. Il Napoli vuole costruire una squadra per fare una bellissima figura in Champions e per farlo bisognerà spendere”.

