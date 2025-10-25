Anguissa a Dazn: "Non il modulo, è il sistema che ha fatto la differenza!"

Franck Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sull'Inter: "Non so se è un segnale, l'obiettivo è sempre quello di vincere. Farlo contro una squadra forte come l'Inter è importante per noi, abbiamo giocato con voglia di vincere e l'atteggiamento giusto.

Oggi non è il sistema che ha fatto la differenza, ma l'atteggiamento: abbiamo visto una squadra che voleva vincere. Noi siamo pronti a fare quello che dice il mister".