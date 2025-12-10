Caressa: "Conte avrà parlato con qualcuno, c'è stata la svolta a Torino"

"Nella prima mezz'ora pensavo che il Napoli schiantasse la Juve, poi c'è stato un piccolo ritorno con Yildiz, alla fine la vittoria è stata meritata". Così Fabio Caressa sul suo canale Youtube commentando la gara di domenica del Napoli contro la Juventus.

"Conte ha cambiato anche forzatamente per l'emergenza, però io continuo a dire che quella settimana a Torino gli ha fatto bene ed è stato intelligente a capire che doveva uscire dal loop. Poi i giocatori che non schierava li ha messi, come Lang. Ha ricostruito la sua credibilità e la credibilità della rosa che ora è più ampia. Il Napoli ha comprato bene, ha fatto colpi e ha preso ottimi giocatori, poi certo non tutti riescono. Lang ad esempio è un ottimo acquisto. Ma anche Juan Jesus che sembrava finito o Rrahmani che veniva preso in giro all'inizio e poi è diventato importantissimo. A Napoli ci sono persone che conosco molto bene che cercano giocatori di altri campionati, vedi Kim. Il Napoli compra bene e vende bene e prende giocatori in crescita, non in calo o verso la fine della carriera".