Apolloni: "Ottimo Parma contro il Napoli! Ma in fase offensiva..."

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" pareggio se lo è guadagnato il Napoli per la partita che ha fatto, provandoci per tutti i 90', ma anche il Parma che ha mostrato cuore"

Luigi Apolloni, ex capitano del Parma, ai microfoni di ParmaLive.com ha commentato l'ultimo match contro il Napoli. Queste le sue parole: "Contro il Napoli ho visto un ottimo Parma, a differenza di ciò che era successo nell'ultimo match disputato al Tardini contro la Cremonese. I crociati hanno saputo reggere contro una delle squadre più in forma del campionato, che veniva da diversi risultati utili consecutivi, fornendo una buonissima prestazione. Dal punto di vista offensivo i ragazzi di Cuesta non hanno entusiasmato, ma hanno mostrato un grande valore in difesa e nello spirito messo in campo. Il pareggio se lo è guadagnato il Napoli per la partita che ha fatto, provandoci per tutti i 90', ma anche il Parma che ha mostrato cuore e attenzione difensiva.

Il reparto difensivo crociato è stato guidato, ancora una volta, da Mariano Troilo, che era stato assente contro la Lazio per squalifica. Aveva fatto una grande prova all'andata contro i partenopei e a San Siro contro il Milan, dimostrando una grande capacità di concentrazione. Con il tempo imparerà a giocare ad alto livello con continuità anche con avversari di caratura diversa. Il suo campionato ha avuto qualche sbavatura, ma si può considerare a tutti gli effetti la rivelazione della stagione del Parma assieme a Keita".