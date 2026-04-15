"Italiano può ambire al Napoli", Zauli: "Fa calcio europeo e guardate che numeri!"

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"Quando gioca copre il campo con diversi attaccanti, è una squadra propositiva. I numeri dicono che ha dimostrato di essere un tecnico di grande livello"

"Italiano potrebbe essere un candidato per il Napoli? Ecco, Italiano fa un calcio europeo. Quando gioca copre il campo con diversi attaccanti, è una squadra propositiva. I numeri dicono che Vincenzo Italiano ha dimostrato di essere un tecnico di grande livello. Può tranquillamente ambire al Napoli", così l'ex calciatore Lamberto Zauli, intervistato da TuttoMercatoWeb, su Vincenzo Italiano come possibile allenatore del Napoli in caso di addio di Antonio Conte.

Serie A: cosa hanno sbagliato Milan e Napoli nella corsa all'Inter?

"Se il Napoli avesse vinto a Parma avremmo parlato ancora di lotta Scudetto. La squadra di Conte ha avuto parecchi infortuni, se il tecnico avesse potuto mettere spesso la solita formazione sarebbe stato vicino all'Inter. II Milan è migliorato molto, ha fatto un ottimo campionato anche se ha perso qualche punto di troppo ma è lì' a ridosso delle grandi. Sta facendo un campionato di assoluta importanza".

E la Serie B? Chi la spunta per la promozione?

"Bella sfida. Davvero. Una vittoria a Frosinone avrebbe dato una spinta in più al Palermo. Le prime quattro meriterebbero tutte di andare in A, in questo rush finale farà la differenza l'equilibrio e quel pizzico di fortuna che serve sempre. Il Venezia è favorito su tutte, poi Monza, Frosinone e Palermo se la giocano per il secondo posto".