Zuniga, l'ex compagno: "Quando l'ho visto ho detto: 'Chi c*zzo hanno preso?!'"

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"Questo partiva, scartava tutti e arrivava vicino all'area... A Napoli ha dimostrato tutte le sue qualità. Ma aveva un po' di lacune difensive"

L'ex calciatore Daniele Portanova, intervenuto a DoppioPasso Podcast, tra i vari temi ha raccontato un aneddoto su Juan Camilo Zuniga, suo compagno di squadra ai tempi del Siena. Queste le sue parole: "Ho avuto Zuniga al Siena prima del Napoli. Io l'ho visto e l'ho studiato, perché poi studio pure i giocatori che mi giocano vicino. Questo partiva, scartava tutti e arrivava vicino all'area... ho detto: 'Chi c*zzo hanno preso?!'. Però aveva un po' di lacune difensive e quindi io gli dicevo: 'Zuzu vai su e non ti preoccupare che dietro ci penso io' e lui mi guardava. Poi siamo rimasti proprio amici. Infatti dopo a Napoli ha dimostrato tutte le sue qualità".

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