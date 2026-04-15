Marcolin: "Scudetto? Inter ha la rosa più profonda: si è subito ritrovata con Roma e Como"

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"Che Inter dopo il derby! Quest'anno il Milan non era attrezzato per conquistare il tricolore, ma la prossima stagione, con qualche innesto..."

L'ex calciatore ed oggi commentatore tv Dario Marcolin, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato i temi principali della Serie A: "Milan-Juventus? Sarà come una finale e giocarla in casa per il Milan sarà un vantaggio. Secondo me, comunque, sia i rossoneri sia i bianconeri andranno in Champions. La Juventus con i rinnovi di Spalletti, Yildiz e McKennie ha ritrovato il giusto feeling e quella positività che servivano".

Il Como è al quinto posto a soli due punti dalla Juventus quarta_

"II Como gioca un bel calcio, ma nelle ultime due giornate ha frenato e avere cinque punti di svantaggio, e lo scontro diretto a sfavore rispetto al Milan, rischia di essere un bel gap a sei giornate dalla fine. Gli uomini di Fabregas, poi, devono giocare lo scontro diretto con il Napoli".

La capolista è l'Inter che è lanciata verso la vittoria del campionato:

"L'Inter ha una rosa più profonda e lo ha dimostrato dopo il derby, quando si è subito ritrovata, e nelle ultime due sfide contro la Roma e il Como, segnando nove reti. Quest'anno il Milan non era attrezzato per conquistare il tricolore, ma la prossima stagione, con qualche innesto...".