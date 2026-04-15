Marcolin: "Scudetto? Inter ha la rosa più profonda: si è subito ritrovata con Roma e Como"
L'ex calciatore ed oggi commentatore tv Dario Marcolin, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato i temi principali della Serie A: "Milan-Juventus? Sarà come una finale e giocarla in casa per il Milan sarà un vantaggio. Secondo me, comunque, sia i rossoneri sia i bianconeri andranno in Champions. La Juventus con i rinnovi di Spalletti, Yildiz e McKennie ha ritrovato il giusto feeling e quella positività che servivano".
Il Como è al quinto posto a soli due punti dalla Juventus quarta_
"II Como gioca un bel calcio, ma nelle ultime due giornate ha frenato e avere cinque punti di svantaggio, e lo scontro diretto a sfavore rispetto al Milan, rischia di essere un bel gap a sei giornate dalla fine. Gli uomini di Fabregas, poi, devono giocare lo scontro diretto con il Napoli".
La capolista è l'Inter che è lanciata verso la vittoria del campionato:
"L'Inter ha una rosa più profonda e lo ha dimostrato dopo il derby, quando si è subito ritrovata, e nelle ultime due sfide contro la Roma e il Como, segnando nove reti. Quest'anno il Milan non era attrezzato per conquistare il tricolore, ma la prossima stagione, con qualche innesto...".
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