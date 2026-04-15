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Napoli-Lazio, altro sold-out al Maradona: pienone e biglietti tutti esauriti

Napoli-Lazio, altro sold-out al Maradona: pienone e biglietti tutti esauritiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:10Notizie
di Fabio Tarantino
SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 1 Aprile 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lazio

Sold out per Napoli-Lazio. Non ci sono più posti liberi su Ticketone, la piattaforma della prevendita. Come col Milan, dunque, anche sabato nuovo pienone per gli azzurri.

FASE 1, 2 e 3

Settore INTERO U30

CURVE INFERIORI 35,00 € 25,00 €

CURVE SUPERIORI50,00 € 35,00 €

DISTINTI INFERIORI60,00 € 50,00 €

DISTINTI SUPERIORI80,00 € 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 75,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 € 80,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 90,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 110,00 €

FASE 4 – VENDITA LIBERA

Settore INTERO U30

CURVE INFERIORI 40,00 € 25,00 €

CURVE SUPERIORI 55,00 € 35,00 €

DISTINTI INFERIORI 70,00 € 50,00 €

DISTINTI SUPERIORI 90,00 € 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM110,00 € 75,00 €

TRIBUNA NISIDA 115,00 € 80,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 135,00 € 90,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM1 55,00 € 110,00 €

Fasi di vendita

Dalle ore 12:00 del 01/04/2026 alle ore 12:00 del 03/04/2026
Gli abbonati 24 gare SSC Napoli potranno acquistare a tariffa scontata inserendo nel campo denominato "codice promozione" il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l'abbonamento.

Dalle ore 15:00 del 03/04/2026 alle ore 23:59 del 08/04/2026
Vendita riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium

Dalle ore 12:00 del 09/04/2026 alle ore 10:00 del 10/04/2026
Vendita riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership sottoscritta entro le ore 23:59 del 07/04/2026

Dalle ore 12:00 del 10/04/2026 alle ore 18:00 del 18/04/2026
Vendita settori ordinari

Settore ospiti momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti.