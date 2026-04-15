Napoli-Lazio, altro sold-out al Maradona: pienone e biglietti tutti esauriti
Sold out per Napoli-Lazio. Non ci sono più posti liberi su Ticketone, la piattaforma della prevendita. Come col Milan, dunque, anche sabato nuovo pienone per gli azzurri.
FASE 1, 2 e 3
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 35,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI50,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI60,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI80,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 110,00 €
FASE 4 – VENDITA LIBERA
Settore INTERO U30
CURVE INFERIORI 40,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI 70,00 € 50,00 €
DISTINTI SUPERIORI 90,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM110,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 115,00 € 80,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 135,00 € 90,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM1 55,00 € 110,00 €
Fasi di vendita
Dalle ore 12:00 del 01/04/2026 alle ore 12:00 del 03/04/2026
Gli abbonati 24 gare SSC Napoli potranno acquistare a tariffa scontata inserendo nel campo denominato "codice promozione" il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l'abbonamento.
Dalle ore 15:00 del 03/04/2026 alle ore 23:59 del 08/04/2026
Vendita riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium
Dalle ore 12:00 del 09/04/2026 alle ore 10:00 del 10/04/2026
Vendita riservata ai titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership sottoscritta entro le ore 23:59 del 07/04/2026
Dalle ore 12:00 del 10/04/2026 alle ore 18:00 del 18/04/2026
Vendita settori ordinari
Settore ospiti momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lazio
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