Di Lorenzo, l'ex compagno: "Da ragazzino era umile e lo è rimasto! Un esempio da seguire"

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"Ho tante cose legate al Di Lorenzo ragazzino, che aveva voglia... l'ho rivisto dopo anni ed è rimasto quel ragazzino umile che ricordo"

Il calciatore Francesco Cosenza, intervenuto a DoppioPasso Podcast, tra i vari temi ha raccontato un aneddoto su Giovanni Di Lorenzo, suo compagno di squadra ai tempi della Reggina. Queste le sue parole: "Non ho giocato tantissimo con Di Lorenzo. Di aneddoti, ho tante cose legate a quello che era il Di Lorenzo ragazzino, quindi del Di Lorenzo che aveva voglia. L'unica cosa: l'ho rivisto dopo anni ed è rimasto quel ragazzino umile che ricordo. Ad oggi incontrare calciatori del genere... sono un esempio e sono questi gli esempi che vorrei che seguissero i miei figli. Esempi di ragazzi del genere che hanno avuto tutto, sono sul tetto del mondo calcisticamente parlando, però rimangono ragazzi normali che hanno una famiglia, hanno dei figli. Insomma, vivono in maniera tranquilla".

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