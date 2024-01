Apuzzo su Mazzarri: "3-5-2? Mi viene da piangere, non si tira neanche più in porta"

L'ex giocatore della Lazio, allenatore ed anche ex tecnico della Primavera napoletana Ernesto Apuzzo ha parlato dell'ennesimo cambio modulo

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore della Lazio, allenatore ed anche ex tecnico della Primavera napoletana Ernesto Apuzzo ha parlato dell'ennesimo cambio modulo di Mazzarri:

"3-5-1-1? Potremmo consegnarci alla Lazio con questo modulo. Credo il modulo sia più il 3-4-3 per gli uomini che abbiamo, considerando che lui vuole continuare con la difesa a 3. Lindstrom? Sì, se proprio vuoi fare la difesa a 3 puoi fare il 3-4-2-1, anche perché le gare in Arabia ci dicono che hai già abbastanza copertura. A me viene da piangere considerando che il Napoli tira pochissime volte in porta, 3 volte in alcune gare, prima si superavano i 20 tiri. Al di là dei moduli conta l'interpretazione e il Napoli non c'è e non esiste in chiave Champions vedendo anche le altre rivali. Tra l'altro il Napoli ha comprato giocatori per il 4-3-3 o addirittura per il 4-2-3-1".