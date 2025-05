Capello avverte: "Si deciderà negli ultimi 90', l'Inter ora ha la mente libera!"

vedi letture

"Il Napoli aveva un bonus in tasca e se lo è giocato nel 2-2 contro il Genoa, come ha detto Conte". Parola di Fabio Capello. L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, fra le altre, ha fatto il punto della situazione sulla lotta scudetto nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Napoli e Inter infatti si daranno battaglia fino all'ultimo per cucirsi lo scudetto sul petto:

"Ora si tratta di non sbagliare più, e sono convinto che il Napoli non sbaglierà. Allo stesso tempo - ha proseguito l'ex mister - ritengo che per conoscere i prossimi campioni d’Italia occorrerà aspettare l’ultimo chilometro di questa bellissima volata, perché l’Inter ha la mente libera e le energie giuste per giocarsela contro la Lazio e battere i biancocelesti. Nessuno mollerà fino agli ultimi 90 minuti".