Pistocchi: "Se si vince a Parma sarà Scudetto! Ma basta rifugiarsi nella palla lunga..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli vince a Parma avrà vinto lo Scudetto perché all'ultimo turno, in casa, col Cagliari, non sbaglierà. La partita col Parma si presenta sotto diverse connotazioni. Nell'ultimo periodo sono emerse delle criticità del Napoli, soprattutto sul piano mentale.

Il Napoli non può rifugiarsi nella palla lunga. E' una squadra che ha nel suo DNA e nella sua conoscenza del calcio un'idea di gioco che si basa sulla gestione della palla. Conte l'ha capito a inizio anno, quand'è passato dal 3-4-2-1 al 4-3-3. Ultimamente invece ho visto un Napoli più contenitivo e secondo me quest'idea non ha pagato, lo si è visto contro un Genoa senza obiettivi. Conte dice che ha perso un bonus, ma non è vero perché è ancora a +1".