Aronica: “Napoli la mia tappa più importante! Mi sarebbe piaciuto lavorare con Mazzarri”

GIOVANILI PRIMAVERA, SHOW ALLA SALERNITANA: 5 GOL E PLAY-OFF PIÙ VICINI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A SALERNITANA, OGGI PUÒ ARRIVARE LA SERIE B ARITMETICA: COSA DEVE SUCCEDERE Salernitana a un passo dal Baratro. La matematica non è arrivata ieri perché l'Udinese ha perso nei 20 minuti rimanenti contro la Roma