Ass. Borriello: "Lavoriamo a brandizzare il terzo anello del San Paolo col marchio Napoli"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non appena potranno riprendere le attività gli impianti sportivi saranno fruibili. Avremo strutture più moderne e agevoli del passato, abbiamo istituito anche alcune misure che aiuteranno tutti gli sport dilettantistici".

SAN PAOLO - "Insieme al Calcio Napoli abbiamo fatto un tentativo di brandizzazione con il marchio societario per il terzo anello dello stadio. Dal momento che adesso non ci sarà il pubblico, è un accorgimento necessario. vorremmo mettere uno stemma del Napoli, qualcosa per migliorare il colpo d'occhio. Stiamo lavorando a questa situazione".