Atalanta, Hien in conferenza: "Hojlund mi ha tenuto il braccio ed ero avanti, era fallo"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli.

Sul gol annullato: "Ho rivisto, secondo me Hojlund mi ha tenuto il braccio. Secondo ero avanti a lui e allora era fallo".

Segreto per giocare partite così importanti? "E' sempre difficile quando si gioca, però secondo me abbiamo che tutti possono giocare. Bisogna sempre essere pronti anche quando si è in panchina. Io ho provato sempre a farlo, quando hai le sensazione di giocare e aiutare la squadra così è più facile entrare".

Bella rivincita dell'andata. "Il Napoli è una squadra forte e sappiamo le qualità che hanno. Anche a Napoli avevamo fatto una bella partita, ma loro avevano fatto davvero bene. Oggi abbiamo fatto di tutto per non prendere gol. La sensazione è quello di aver fatto tutto per vincere".

Quanto vi dà questa vittoria in ottica Champions? "Questa vittoria ci ha dato tanta fiducia. Le vittorie danno sempre più vittorie. Oggi abbiamo dimostrato le nostre qualità, davanti al nostro pubblico ci sono tante possiblità di ribaltere il Dormund. Ma non sarà facile, servirà la mano di tutti".