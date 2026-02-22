Sosa: "Gol era regolare! Ma mi aspettavo più intensità con una gara a settimana"

Oggi alle 18:50Le Interviste
di Fabio Tarantino

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato a Tele A il ko del Napoli sul campo dell'Atalanta, gara caratterizzata da diversi errori arbitrali che hanno inciso come il rigore revocato e soprattutto il gol annullato nel secondo tempo a Gutierrez: "Conte ora deve parlare nel post partita. C’è un rigore che non poteva essere tolto ed un gol regolare invece tolto. Poi detto questo mi aspettavo più intensità con la settimana tipo, un secondo tempo migliore", le sue parole. 