Gutierrez non ci sta: "Non era fallo! E sul 2-0 la partita cambiava..."

Miguel Gutierrez ha commentato a Dazn la sfida persa dal Napoli a Bergamo contro l'Atalanta: "Ho rivisto il video, non era fallo e sul 2-0 la partita poteva cambiare. Ormai ogni settimana è così. E non capisco neppure perché il Var non abbia aiutato l'arbitro".