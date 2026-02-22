Conte non parla, Russo di Dazn: "Dopo Napoli-Inter disse l'esatto opposto..."

di Fabio Tarantino

Antonio Conte non ha parlato dopo Atalanta-Napoli. Rabbia per l'allenatore del Napoli dopo i tanti errori arbitrali alla New Balance Arena. Da Bergamo, il giornalista Marco Russo di Dazn ha dichiarato: "Conte dopo Napoli-Inter disse che di solito va a lui a parlare dopo alcuni episodi arbitrali riferendosi a Marotta che parlava di arbitri e non Chivu, oggi invece in controtendenza è lui a non parlare", le sue dichiarazioni. 
 