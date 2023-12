Atletico Madrid, Simeone: "Napoli o Inter agli ottavi? Sarà dura contro chiunque"

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sulla Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sulla Lazio che è valsa alla sua squadra il primato nel girone di Champions League: "La squadra sta facendo bene, soprattutto in casa. Abbiamo una tifoseria forte, che ci sta sempre vicino e in campo si sente. Bella partita dei ragazzi, hanno approfittato della prima palla gol".

Che obiettivo avete in Champions?

"Vediamo che succede nei prossimi due mesi. Vogliamo arrivare al meglio agli ottavi, vediamo chi ci capiterà ma sicuramente sarà una squadra forte. Ora in Champions non ci sono squadre deboli...".

Questo è uno degli Atletico Madrid più forti?

"A metà stagione non si può mai dire, dobbiamo aspettare quando finirà la stagione e li vedremo dove possiamo arrivare".

Napoli o Inter agli ottavi?

"Vediamo, ci toccherà chi ci toccherà ma sarà sicuramente dura".