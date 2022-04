AUDIO - Sky, Marchetti: “Plusvalenze? Non esiste algoritmo preciso per dare valori di mercato”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio.

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento (sul tema delle plusvalenza e delle inchieste) con il podcast completo:

Il procuratore federale Chinè, nell’inchiesta sulle plusvalenze, ha usato un algoritmo per dare un valore di mercato ai giocatori. È il modo giusto?

“Non esiste un modo, ci può essere un’indicazione ma non si può formulare un prezzo preciso. Gli algoritmi sono tanti, vengono usati da diverse società di consulenza per dare un valore ai giocatori. Il vero nodo è capire se la pratica delle plusvalenze viene usata per falsificata i bilanci e quindi iscriversi i campionati. Oggi però è difficile che la giustizia sportiva e quella ordinaria riescano a giudicare queste plusvalenze. Il problema è riuscire a spiegare il modo giusto per dare il prezzo ai giocatore”.

In questi casi non paga una squadra, ma entrambe:

“Undici sono quelle coinvolte in Italia, ma le trattative sotto analisi riguardano anche club esteri, penso ad Arthur. Ci tengo a dire che il valore dei giocatori che si ottiene dall’algoritmo stilato dai professionisti non è lo stesso di Transfermarkt, è una cosa più scientifica”.