AUDIO - Impallomeni: “Juve, ora serve gran un colpo. Mi aspetto un Koulibaly”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Inter, Dybala a un passo. E poi?

"Bastoni ho letto che resterà, ma non so se poi succederà qualcosa di diverso. Potrebbe essere Dumfries magari il sacrificato poi. L'Inter credo abbia le idee chiare, Marotta è strepitoso. Dybala e Lukaku non sono manovre di oggi, ma le sta portando avanti da tempo".

Milan, Renato Sanches e non solo:

"Molto bene. Pioli ripartirà dalla fase finale del campionato. Sanches è perfetto nel ruolo di Kessiè, per Leao è la fionda. Credo che Milan e Inter siano le grandi protagoniste del mercato".

E la Juventus?

"Bisogna vedere, si è incagliata con Di Maria, i tifosi sono dispiaciuti per le lacrime di Dybala ma bisogna guardare avanti. Arrivabene ora deve fare la differenza, serve un colpo ora per ricaricare l'ambiente. L'affare Dybala non è piaciuto. Mi aspetto un Koulibaly o comunque uno forte in un altro reparto Se si assicura lui e prende Jorginho e Di Maria, parte per lottare per lo Scudetto".