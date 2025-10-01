Auriemma contro la comunicazione di Conte: "Modo di fare che offende stampa e tifosi"

"Un altro aspetto che io del calcio di oggi non amo è la mancanza di comunicazione che si dà ai media e ai tifosi: abbiamo saputo che Spinazzola e Olivera non sarebbero partiti per San Siro per vie traverse, non perché il Napoli l’abbia comunicato". Queste le parole di Raffaele Auriemma, che ai microfoni del podcast 'Calcio Selvaggio' critica la comunicazione di Antonio Conte:

"Questo è un modo di fare di Antonio Conte che in conferenza non lo disse. Ma quale strategia, non lo puoi fare! Davvero Conte pensava che il Milan si accorgerva in campo che non c’erano Olivera–Spinazzola? Questo modo di fare offende stampa e tifosi! Non ha più senso di esistere questa pretattica. Ma che pretattica è non dire chi sono gli infortunati? Che senso ha non dire chi sono i convocati?".