Live Napoli-Sporting, pre-partita: Spinazzola verso il recupero, le ultime di formazione

Rui Borges dovrebbe riproporre i titolarissimi dopo il mini-turnover effettuato in campionato. Dunque, nel 4-2-3-1 Joao Virginia si riprende il posto tra i pali, al centro della difesa accanto a Goncalo Inacio si candida Debast (in pole su Quaresma), poi Araujo è sicuro del posto a sinistra, mentre per il ruolo di terzino destro si giocano una maglia Fresneda e Vagiannidis. In cabina di regia agirà l'ex giocatore del Lecce, Hjulmand, coadiuvato da Kochorashvili, trequartista Trincao con Quenda e Pedro Goncalves ai suoi lati. Il colombiano Luis Suarez sarà il perno centrale dell'attacco.

Antonio Conte deve ancora fronteggiare l'emergenza in difesa: oltre agli infortunati Buongiorno e Rrahmani, è squalificato Di Lorenzo. Sono però tornati ad allenarsi in gruppo Spinazzola e Olivera che faranno di tutto per essere disponibili dal 1', ma sono comunque pre allertati Gutierrez e il jolly Elmas, come annunciato da Conte. Al centro invece tocca a Beukema e Juan Jesus, mentre in porta si rinnova il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, quest'ultimo il favorito. Lobotka sarà titolare insieme ad Anguissa; poi c'è il dubbio De Bruyne, insidiato da Neres per un possibile passaggio al 4-3-3. Se venisse confermato il belga, agiranno più larghi McTominay e Politano. A guidare l'attacco sarà Hojlund, con Lucca pronto a subentrare.

Il Napoli di Antonio Conte ospita questa sera, alle ore 21:00, lo Sporting Lisbona di Rui Borges allo Stadio Diego Armando Maradona, nella seconda giornata della league phase di Champions League. Si tratta di una prova molto importante per gli azzurri: non solo in chiave qualificazione, essendo ancora a zero punti per la sconfitta contro il Manchester City, ma anche per reagire al ko di domenica nello scontro al vertice con il Milan. Le difficoltà però non mancheranno, su tutte le indisponibilità in difesa di Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo, ma gli uomini di Antonio Conte hanno sempre dimostrato di sapersi reinventare e bisognerà farlo anche contro la capolista del campionato portoghese.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sporting Lisbona