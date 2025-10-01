Conte alle prese con gli ultimi ballottaggi: la probabile della Gazzetta

vedi letture

Antonio Conte deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting. Alcuni ballottaggi sono ancora aperti, e la decisione definitiva arriverà solo nelle ore che precedono il match, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea il tecnico dovrebbe confermarsi con il 4-1-4-1.

In porta resta vivo il testa a testa tra Meret e Milinkovic-Savic, con il serbo leggermente favorito. In difesa, rientrano in extremis Spinazzola e Olivera, con al centro Juan Jesus e Beukema. A sinistra, Gutierrez appare in vantaggio proprio su Olivera, mentre a destra Conte è pronto a puntare su uno Spinazzola non al meglio, ma disposto a stringere i denti. A centrocampo nessuna rivoluzione: confermati i “Fab Four” con Lobotka in regia, affiancato da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a sostegno dell’unica punta Hojlund.