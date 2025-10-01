Iannicelli: "De Bruyne preso proprio per partite come quella con lo Sporting"

vedi letture

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato a Canale 21 di quanto accaduto con De Bruyne domenica e delle parole di Conte in conferenza dopo Milano: "Io credo che De Bruyne è stato preso proprio per partite come quelle di questa sera. Un giocatore come lui ha un carisma e un'esperienza che in queste partite deve far valere. Il discorso patti chiari e amicizia lunga richiamava proprio il giocatore verso il senso di responsabilità per essere motivatore e catalizzatore in campo.

Stasera le gambe tremeranno, sarà già una gara dal peso specifico ma questa è la realtà. Il Napoli non può fallire e credo che Kdb sarà uno dei protagonisti assoluti".