Capello a Sky: "Sto con Conte. De Bruyne passeggiava per il campo, cambio giusto"

Fabio Capello, dagli studi di Sky, ha analizzato il momento del Napoli di Antonio Conte e il potenziale caso legato a Kevin De Bruyne dopo la reazione del belga: “Sono andato a vedere la partita col Milan dal vivo, il Napoli mi ha fatto un’ottima impressione di squadra. Gli manca in maniera chiarissima Lukaku, che era il giocatore di sponda. Ha giocato poco dalla parte di Politano, dove il Milan era più debole.

Il recupero di Spinazzola è molto importante, perché a destra Di Lorenzo e Politano sono molto coordinati. Ho visto una squadra un po’ lenta nella manovra e poco pericolosa a sinistra. Giocando con Hojlund, abituato alla verticalità, ha avuto qualche difficoltà con il Milan chiuso. De Bruyne si è arrabbiato perché è stato tolto, pensando servisse la sua creatività. Però io sto dalla parte di Conte: uno non fa i cambi per simpatia. E tra l’altro De Bruyne ha passeggiato per il campo, ha fatto un passaggio e mezzo pericoloso, non sfruttato. La sostituzione è stata giusta: dimostri di essere tonico e di lottare, rimarrà sempre in campo. Perché la qualità non si discute, ma se passeggi giochi uno in meno”.