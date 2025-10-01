Martorelli: "Milan-Napoli? Non avere le Coppe da giocare è importante"

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli analizza le ultime vicende in campionato e in Europa delle squadre italiane. Queste le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Ho visto una squadra con valori nettamente a favore dell’Inter. Ha portato a casa un’altra vittoria. Sono partite che in questo momento non possono impensierire una squadra come l’Inter”.

Inter da Scudetto?

“Si. Perché è una squadra forte con un organico importante. Con i se e i ma non si vincono le partite ma l’Inter è migliorata molto nell’organico”.

Cosa ha detto Milan - Napoli di domenica scorsa?

“Ha detto che il Milan è ottima squadra. Può fare quello che ha fatto il Napoli l’anno scorso, non avere coppe da giocare è importante. E se avessero preso Vlahovic sarebbe stato diverso”.