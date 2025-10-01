Matri: "De Bruyne? Successe anche a Pirlo. E Conte disse una cosa a tutti"

vedi letture

Alessandro Matri ha parlato di De Bruyne, della sua reazione alla sostituzione di San Siro, a Dazn facendo un parallelo con la sua esperienza alla Juventus quando successe una cosa simile con un altro giocatore: "Conte ci tiene molto agli atteggiamenti, capitò una volta anche a Pirlo che reagì a un'uscita e mi pare andò direttamente negli spogliatoi e Conte martedì lo riprese e disse: dalla prossima volta chi lo fa...ma questo perché lui ci tiene molto al rispetto".