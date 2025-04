Auriemma esalta Lukaku: “Il migliore che il Napoli potesse prendere in assenza di Osimhen!”

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a ‘Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio24: "Il Napoli ha ritrovato i suoi interpreti, Scott McTominay ha segnato da centravanti, è diventato un attaccante grazie a Conte che ha tenuto il Napoli a galla nel periodo peggiore. Lukaku era il meglio che il Napoli potesse prendere in assenza di Osimhen, ormai sta facendo il rifinitore oltre al bomber".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).