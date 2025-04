Dazn, Behrami replica a Parolo: “L’Inter se non vince ha fallito! Avete detto che ha tutta gente top in Europa”

Si discute del verdetto scudetto al podcast Dazn con protagonisti Parolo e l'ex azzurro Behrami. Si parla del Napoli ora primo e delle difficoltà dell'Inter di Inzaghi. Marco Parolo dice: “Se il Napoli non vince resta positiva la stagione? E se l’inter non vince invece è fallimento? Non si può parlare di fallimento per l’Inter se arrivi fino all’ultimo su tre fronti e all’ultima giornata sul campionato. Puntare al triplete è un rischio, ma ci devi provare e l’Inter ha osato provandoci”.

Pronta la replica di Valon Behrami: “Sono cose diverse. Chi si ricorda di queste cose… tu nella tua carriera ti ricordi delle ottime stagioni? Ti ricordi di ciò che hai vinto, altrimenti è ipocrisia. Abbiamo fatto discorsi su quanti top ha in campo l’Inter, quanti ne ha nella top 10 mondiale, il centrocampo migliore, di qua e di là, hai delle responsabilità che il Napoli non ha che ha perso Kvara, ha avuto Buongiorno e Neres fuori, Lukaku non viene considerato neanche minimamente top europeo. Non si può dire campionato buono, stagione buona. Stai facendo passare che finire con tanti complimenti è la nuova mentalità vincente. L’Inter ha una grande occasione, il Barcellona è forte ma è giovane e concede tanto, ma se vince zittisce tutti, ma se non vince niente è un fallimento per me”.