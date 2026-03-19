Auriemma: "Possiamo farci grosse risate nelle prossime due giornate di A"

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Il giornalista Raffaele Auriemma commenta su Youtube la corsa scudetto con le prossime partite e le sue previsioni a nove turni dalla fine. Ricorrente la domanda, quante chance ha il Napoli per la vittoria del tricolore?

"Penso che potremmo farci delle grasse risate di qui a due giornate di campionato. Perché? Ve lo spiego subito. Nelle prossime due giornate l’Inter giocherà a Firenze contro la Fiorentina, una squadra ormai rinata: è tornata a essere quella formazione che tutti immaginavamo potesse fare un buon campionato a inizio stagione. E poi ci sarà lo scontro diretto Inter-Roma.

Ora, ammettiamo per assurdo — anche se non succederà — che l’Inter possa pareggiare le prossime due partite: quindi un pareggio a Firenze e un altro contro la Roma. Due punti in due partite. Sempre per assurdo, immaginiamo che sia il Napoli a vincere le prossime due partite: a Cagliari contro una formazione che non è in lotta per la salvezza, ma non vuole essere risucchiata. Darà filo da torcere, però il Napoli sta recuperando gli infortunati storici e soprattutto i campioni che non ha potuto utilizzare anche per quattro mesi o più. Quindi immaginiamo che il Napoli vinca a Cagliari.

Poi, il 6 aprile, dopo la sosta per le nazionali, con il Milan che andrà a giocare allo Stadio Maradona, il Napoli potrebbe anche vincere contro il Milan. Ci sta? Sì: in una gara di cartello, con tutto lo stadio pieno, si può fare risultato anche per vendicare la sconfitta, tutto sommato immeritata, della gara d’andata, quando il Napoli non riuscì neanche ad approfittare dell’uomo in più per provare a pareggiare. Se dovesse andare proprio così, come sto immaginando, come sto sognando, sapete che cosa accadrebbe? Che in classifica il Napoli scavalcherebbe il Milan battendolo nello scontro diretto. E sapete a quanti punti sarebbe dall’Inter capolista? Meno cinque. Meno cinque punti con sette giornate ancora da giocare".