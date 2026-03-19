Andujar: "Conte? Pochi come lui, il Napoli se lo tenga stretto"

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"II Napoli con tutti gli infortuni che ha avuto sta facendo benissimo. Bisogna fare i complimenti al mister per il lavoro svolto. Conte è uno da tenersi stretto anche per il futuro, stiamo parlando di un grande allenatore. Come lui ce ne sono pochi". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex portiere di - tra le altre - Napoli, Palermo e Catania, Mariano Andujar.

Serie B: due frenate per il Palermo. Monza e Venezia vedono la A.

"Sta facendo un buon campionato. Se non questo l'anno del Palermo sarà il prossimo. Prima o poi andrà in A. Sono contento per il mio amico Burdisso che a Monza sta facendo molto bene e può andare in Serie A".

E il suo ex Catania? È stato esonerato Toscano...

"Bisognerà giocare i playoff, speriamo che la squadra possa fare bene. I punti che ha fatto sono tanti, l'esonero è stato strano anche perché aveva vinto l'ultima partita. Evidentemente la società punta fortemente alla B e pensa che il cambio possa dare una scossa. Il club sta facendo un grande lavoro per il futuro".