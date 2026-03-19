Restyling Maradona, Manfredi: "Dobbiamo farlo, è un bene della città da valorizzare"

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Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Oggi su CRC, a margine dell'inaugurazione del murales al Maradona di Jorit, è intervenuto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole: "Noi dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l’obiettivo dell’amministrazione Comunale. Noi vogliamo cogliere l’occasione degli Europei per riqualificare lo Stadio Maradona che è un bene della città e renderlo più fruibile e sicuro a misura anche del tifoso. All’impianto servono interventi di manutenzione straordinaria e il nostro desiderio è quello di valorizzare un bene della città come lo Stadio di Fuorigrotta. Noi ce la metteremo tutta e andremo avanti!

Quello che inauguriamo oggi è un dono che l’artista Jorit ha voluto fare alla città di Napoli. È una rappresentazione dei tanti campioni che hanno contribuito ai successi del SSC Napoli e, di conseguenza, della città di Napoli. Ovviamente è una cosa bella che contribuisce anche al progetto di riqualificazione della parte del nostro stadio".