Futuro Conte, Caressa: "Non sono convinto di una voce che circola"

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Fabio Caressa, giornalista, nel suo consueto punto su Youtube sul campionato italiano con l'ultima giornata ha parlato anche di Napoli. "A centrocampo metto Vlasic, grande stagione. Il Torino ha cambiato per dare una scossa: scelta giusta, serviva uscire da un loop negativo. Poi metto De Bruyne, perché il Napoli è cambiato con lui e McTominay.

Non è ancora al massimo, ma la personalità è evidente. Conte ha fatto un grande lavoro adattando la squadra. Sono meno convinto di chi dice che Conte andrà via: se porta il Napoli in Champions, perché cambiare? Anche perché lui ha detto di trovarsi benissimo con la famiglia, e questo per lui è fondamentale".